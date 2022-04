Kolejny dzień poszukiwań mieszkańca Rzeszowa na zalewie w Strzegocicach. Testował skuter, wpadł do wody i już nie wypłynął

Na miejscu cały czas pracują policjanci i strażacy. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w niedzielę wieczorem. Na terenie zalewu w Strzegocicach, w powiecie dębickim dwie osoby pływające na skuterze wpadły do wody. 24-letnia kobieta zdołała dopłynąć do brzegu. Mimo kilkugodzinnych poszukiwań nie udało się zlokalizować mężczyzny.