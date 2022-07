Kolejny autobus elektryczny na testach w Dębicy

- Autobus jest wyposażony w baterię litowo - jonową o pojemności 78 KWh, co pozwala przejechać na jednym ładowaniu do 150 kilometrów w trybie jazdy miejskiej. Ma 8 metrów długości, 2,2 metra szerokości oraz 3 metry wysokości - wymienia zalety pojazdu Józef Rutka, prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej.

Pojazd zabiera jednorazowo do 23 pasażerów i jest przeznaczony do obsługi linii o małym przepełnieniu oraz obsługi kursów poza szczytami komunikacyjnymi. Autobus jest wyposażony w klimatyzację oraz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych czy wózków dziecięcych.

- To kolejny testowany przez spółkę autobus elektryczny. Sprawdzamy go na różnych trasach. Kontrolujemy jak zachowuje się na terenie płaskim, a jak na wzniesieniach, których w Dębicy też nie brakuje - mówi prezes dębickiej spółki.

O tym czy autobusy zostaną zakupione decydować mogą jedynie władze miasta. Ponieważ spółka jest jednostką miejską, w gestii samorządu pozostaje staranie się o środki zewnętrzne.