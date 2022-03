Kiermasz Wielkanocny w Brzostku i konkurs na świąteczną palmę

Kiermasz Wielkanocny w Brzostku

Zainteresowani wzięciem udziału w kiermaszu wystawcy powinni przesłać skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć zgłoszenie osobiście do Domu Kultury w Brzostku.

Konkurs plastyczny na Palmę Wielkanocną

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza natomiast do udziału w Konkursie Plastycznym „Palma Wielkanocna 2022”.

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r. do godziny 16.00 do Domu Kultury w Brzostku. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów (karta zgłoszeniowa, metryczka).