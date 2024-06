Kąpieliska w Dębicy i okolicy - czynne 30.06. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Kąpieliska otwarte w Dębicy. Gdzie można popływać w Dębicy i w okolicy?

Nie zawsze miejsce, gdzie chodzi się pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem na miejscu. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Dębicy.

Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Kąpielisko Czarna Sędziszowska

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

🚩Kąpielisko strzeżone w Klimkówce

Kąpielisko: C.A.W. Borek

Kąpielisko Łopuszka Mała

Kąpielisko Podwolina

Kąpieliska w pobliżu Dębicy

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.