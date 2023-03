Inwestycja z perspektywą. Radomyskie obserwatorium astronomiczne z kolejną nagrodą

Gmina Radomyśl Wielki znalazła się w gronie 10 wyróżnionych samorządów z prawie 190 z całej Polski, które zgłosiły akces do plebiscytu. Miał on na celu promocję przedsięwzięć samorządowych dofinansowanych z funduszy unijnych.

Przyszłościowa inwestycja

Radomyski projekt polegał m.in. na budowie dwukondygnacyjnego budynku obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem (teleskopy, kamera, system sterowania), stacji pogodowej, mobilnego planetarium i dronów. Na przedsięwzięciu zyskała sama szkoła, bo nowy sprzęt pojawił się w kilku salach lekcyjnych. Przykładowo pracownia informatyczna otrzymała sprzęt komputerowy, skaner i drukarkę 3D. Do pracowni języka polskiego i angielskiego trafiły tablice interaktywne, a do chemicznej, biologicznej i geograficznej specjalne zestawy naukowe. Koszt zadania to ok. 738,62 tys. zł, z czego ok. 442,83 tys. zł to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.