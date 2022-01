Gmina Dębica liderem aktywności XXI wieku województwa podkarpackiego

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z gmin i powiatów, kapituła rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dokonała wyboru trzech liderów wśród powiatów oraz 21 liderów wśród gmin.

Kapituła brała pod uwagę nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przed przedsiębiorców.

Inwestycje Gminy Dębica, które kapituła doceniła to to m.in. reaktywacja Latoszyna Zdrój, Kompleks Basenów Nemo w Pustkowie - Osiedlu, który od dnia uruchomienia odnotował ponad milion wejść. Kolejna atrakcja, to Osada Słowiańska w Stobiernej, a obok Osady Park Owadów i stok narciarski. Ponad 120 milionów złotych przeznaczono na wodociągi i kanalizację. Biznesową wizytówką Gminy jest firma Hutchinson, która zatrudnia blisko 1200 osób.