Gmina Dębica - Icznia: przyjaźń na odległość 900 km

Pani mer Iczni, jej zastępczyni, doradca i ukraiński przedsiębiorca pojawili się w gminie Dębica po raz pierwszy i już przy pierwszej wizycie oba samorządy nakreśliły sobie wstępny plan współpracy. Podczas ostatniej sesji rady gminy podjęto uchwałę o nawiązaniu współpracy pomiędzy oboma samorządami.

- Urząd Miasta Rzeszowa chyba miał z nami dobre doświadczenia, bo polecił gościom z Iczni Gminę Dębica, jako tę, która wykazuje się empatią i chęcią do współpracy, jest dobrze zorganizowana - przypuszcza wójt Stanisław Rokosz. - Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z samorządem Iczni, bo to ponad 900 kilometrów od nas, a teraz, w wyniku tej wizyty, już wiemy, od czego zacznie się nasza współpraca.

Dodaje, że goście z Iczni zainteresowani byli szczególnie dwoma zagadnieniami: jak gmina zorganizowała sobie gospodarkę odpadami oraz - w jaki sposób władze gminy prowadzi politykę społeczno – usługową, sportową, rekreacyjną i turystyczną. I w jakich obiektach. Toteż mieli okazję poznać funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, zaproszono ich też do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i krytego basenu oraz do obiektów Latoszyna Zdrój. A jakby im było mało poznawania gminy w ciągu dwóch dni wizyty, odwiedzili też firmy Śnieżka SA, Hutchinson oraz Agregaty Pex-Pol Plus. Tę ostatnią - jak się potem okazało – nie bez konkretnego celu.