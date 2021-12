Gdzie na spacer do 67 km od Dębicy. Urokliwe trasy na weekend 1 - 2 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Dębicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Dębicy, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w Dębicy ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 02 stycznia w Dębicy ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak tarnowskich Żydów

Stopień trudności: 1

Dystans: 2,28 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 16 m

Spacerowiczom z Dębicy trasę poleca Szlaki_Malopolski

Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust.