Gdzie na nordic walking do 67 km od Dębicy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 26 - 27 listopada

Ścieżki nordic walking z Dębicy

wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Dębicy.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak tarnowskich Żydów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,28 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 16 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Dębicy poleca Szlaki_Malopolski

Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust.

Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie.