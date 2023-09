Gdzie głosować w Dębicy? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Słowackiego 9, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Sportowa 26, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Cmentarna 1, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Rzeczna 1A, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Księdza Konarskiego 14, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Cmentarna 56, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Księdza Kołłątaja 8, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Szkolna 4, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Osiedle Matejki 19, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Sienkiewicza 6B, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Paderewskiego 4, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Kraszewskiego 37, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Szkotnia 14, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Grottgera 3, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Ogrodowa 22, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Gajowa 9, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Wielopolska 162, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Łysogórska 25, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Wyrobka 11, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

adres: Rzeszowska 78, 39-200 Dębica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 55

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami, chorzy i seniorzy?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.