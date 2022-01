Galeria Dębicka wprowadza Ciche Godziny

Spektrum autyzmu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju życie 400 000 osób z autyzmem. Ale tu liczby się nie kończą, bo oprócz osób ze spektrum, są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że autyzm dotyczy nawet 3 mln osób w Polsce. Każda z nich prowadzi codzienne życie, korzysta z miejsc publicznych, robi zakupy w pobliskich sklepach. Aby wyjść im naprzeciw, Galeria Dębicka włącza się do akcji “Ciche Godziny”. Ty też możesz!