Firmy z amerykańskim kapitałem na rynku Podkarpacia. Zobaczcie, jak wypada w rankingu Dębica [LISTA]

Oczywiście, aktywność USA na Podkarpaciu jest teraz znacznie szersza, co możemy łatwiej dostrzec. Obecnie w Polsce południowo-wschodniej stacjonują doborowe jednostki wojsk amerykańskich. Także w naszym regionie aktywnie działają ą przedstawiciele organizacji, które stąd koordynują pomoc charytatywną przekazywaną z USA dla obywateli uchodźców z Ukrainy, który to kraj został napadnięty przez armię rosyjską.

Wracając do interesującej nas gospodarki, to według najnowszych i zweryfikowanych danych (za 2020 r.), wartość obrotów w handlu towarami pomiędzy Polską, a USA w 2020 roku wyniosły 15 222 mln USD, z czego eksport towarów z Polski osiągnął wartość 7 318 mln USD.

Co ciekawe, wśród najważniejszych towarów eksportowanych z Polski, są produkowane na Podkarpaciu części silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, a także części do samolotów i śmigłowców. Są one wytwarzane w zakładach przemysłowych kilku amerykańskich firm branży lotniczej, które zainwestowały w fabryki znajdujące się obecnie na Podkarpaciu. Wśród 10. największych przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim w naszym regionie, są oczywiście też firmy z innych branż.