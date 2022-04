Emerytura 2022. Wyższe świadczenia od maja [STAWKI]

Waloryzacja emerytur 2022 - tak może zmienić się twoje świadczenie

Wielu mieszkańców regionu pyta, jak przebiega waloryzacja rent i emerytur. W marcu emerytura wzrosła o wskaźnik waloryzacji, na który składa się inflacja produktów i usług, a także 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia. Z racji tego, że inflacja jest bardzo wysoka, to również emerytury będą wyższe.

Po marcowej waloryzacji i zwolnieniu części świadczeń z podatku, emerytury poszły w górę. Dla milionów seniorów to ważne informacje, bo zyskują miesięcznie przynajmniej kilkadziesiąt złotych. W kwietniu do podstawowego świadczenia doliczono także trzynastą emeryturę. W maju wypłaty będą takie same, jak w marcu.