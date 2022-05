Ekologiczne kosze trafiły do dębickich szkół i przedszkoli

Ekologiczne kosze na śmieci znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest segregacja odpadów. W zestawie znajdują się trzy pojemniki na: szkło, plastik i papier. Kosze zostały przekazane do 10 szkół podstawowych, 11 przedszkoli oraz żłobka i jego filii.

Pojemniki wykonano z tektury falistej w zakładzie Mondi Simet w Grabonogu, którą przed kilkoma tygodniami odwiedził burmistrz Dębicy. Firma jest największym zakładem produkcyjnym w gminie Piaski (woj. wielkopolskie). Wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji pełnego asortymentu opakowań do różnych gałęzi przemysłu, a w szczególności do przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego i branży eCommerce.

źródło: UM Dębica