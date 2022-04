Dominik Dereń z Pilzna w gronie najlepszych matematyków w Polsce

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie trójstopniowe zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jest jedyną olimpiadą przedmiotową z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisaną na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 w zawodach tych wzięło udział 7790 uczniów z 1013 szkół podstawowych z całej Polski, w tym 154 uczniów z województwa podkarpackiego. 19 marca 2022 r. w Bielsku Białej oraz Warszawie odbył się finał XVII OMJ. Uczestniczyło w nim 158 osób z całej Polski - z ogromną przewagą uczniów pochodzących z dużych miast.