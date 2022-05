Dębica. XX Edycja Turnieju Wiedzy o Bankowości [ZDJĘCIA]

W Turnieju rywalizowały 4-osobowe grupy uczniów z "Ekonomika", reprezentując następujące banki: BNP Paribas S.A. w Dębicy, Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Dębicy, Alior Bank w Dębicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Santander Bank Polska w Dębicy, Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, Bank Polska Kasa Opieki SA w Dębicy, ING Bank Śląski SA w Dębicy, Credit Agricole Bank Polska S.A. w Dębicy, Getin Noble Bank S.A. w Dębicy

Rywalizacja odbywała się w trzech etapach: pierwszy to test z wiedzy o bankowości, drugi to prezentacja plakatu i hasła reklamowego, natomiast trzeci to film promocyjny przygotowany przez poszczególne drużyny.

Po obradach jury na podium stanęli:

I miejsce - Santander Bank Polska w Dębicy - skład drużyny: Aleksandra Mazur, Julita Kubas, Katarzyna Wadas, Klaudia Gawron

II miejsce - Alior Bank w Dębicy - skłąd drużyny: Kaja Bryg, Kornelia Kolebuk, Izabela Ryś, Magdalena Sztorc

III miejsce - ING Bank Śląski SA w Dębicy - skład drużyny: Dominika Borek, Jagoda Róg, Nadia Sikorska, Oliwia Trojan

źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy