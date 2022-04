Dębica. XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu za nami. Najlepsi medycy ze Śląska!

Medycy z kilkunastu izb lekarskich w Polsce. Do Dębicy przyjechali medycy m.in. z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Lublina i Tarnowa. Wspólnie z rodzinami, wzięli udział w XVII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Pływaniu. Rywalizacji sportowej towarzyszyła równolegle konferencja naukowo-szkoleniowa „Postęp w medycynie sportowej i farmacji”.

- Po raz kolejny przyjechali do nas lekarze z całego kraju. Jak zapewniają bardzo lubią tutaj wracać o to nas ogromnie cieszy - podkreślał podczas mistrzostw burmistrz Mariusz Szewczyk, który nie ukrywał, że organizacja tak prestiżowej imprezy, to jednocześnie doskonała promocja dla miasta.