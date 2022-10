Dębica. Siostry Służebniczki obchodzą 140-lecie istnienia zgromadzenia [ZDJĘCIA] Monika Sroczyńska

W Domu Kultury „Mors” w Dębicy został zorganizowany koncert Zespołu Muzyki Sakralnej LUMENz okazji 140-lecia przybycia sióstr Służebniczek BDNP do Dębicy i ich obecności na podkarpackiej ziemi. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa okolicznościowa przygotowana we współpracy z Muzeum Regionalnym w Dębicy ukazująca posługę sióstr w Dębicy od 1882 r. aż do czasów współczesnych. Zobaczcie fotorelację.