Creative heARTS- międzynarodowe warsztaty artystyczne młodzieży w Dębicy

Uczestnikami projektu artystycznego była młodzież z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Młodzi ludzie brali udział w intensywnych i kreatywnych warsztatach z rysunku i tworzenia komiksu.

Celem projektu była przede wszystkim integracja, komunikacja międzykulturowa, przezwyciężanie barier oraz rozwój kreatywności.

W waszych dziełach zawarliście to, co jest dla was ważne; problemy, z którymi się borykacie na co dzień oraz wizje lepszego jutra. Dla nas jako samorządu jest ważne, by słuchać głosu młodzieży – mówił burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk