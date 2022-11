Carrefour w Dębicy. Otwarcie 30 listopada o godz. 12 w Galerii Dębickiej

Carrefour w Dębicy

Klienci będą mieli także dostęp do wygodnych, nowoczesnych rozwiązań zakupowych, takich jak kasy samoobsługowe czy usługa Scan&Go umożliwiająca samodzielne skanowanie zakupów i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania wszystkich produktów przy kasie. Co istotne, korzystając z tego rozwiązania można przez cały czas podczas zakupów śledzić wartość koszyka, co pomaga zmieścić się w zaplanowanym budżecie, a także oszczędzają czas, ponieważ nie muszą czekać w kolejce do kasy tradycyjnej, aby sfinalizować swoje zakupy.

W budynku zastosowano energooszczędne oświetlenie, wymieniono system chłodniczy, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie emisji CO2.

Klienci nowego obiektu będą mogli oddawać butelki zwrotne po produktach, które są dostępne w asortymencie sklepu bez konieczności przedstawienia paragonu i potwierdzenia miejsca ich zakupu. Każdy, kto dokona zwrotu, otrzyma w zamian całość należnej kaucji w bonach, którymi można od razu zapłacić za zakupy.