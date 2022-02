Były wikary z Dębicy biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres biskupa Wiesława Lechowicza [ZDJĘCIA]

Z Dębicy nowy biskup polowy wyruszył na studia do Rzymu

Bp Wiesław Lechowicz pochodzi z Dąbrowy Tarnowskiej. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza przyjąć w maju 1987 roku w katedrze tarnowskiej. Po święceniach został skierowany do Krościenka nad Dunajcem, a następnie, w 1992 roku, przeniesiony do Dębicy, do parafii. św. Jadwigi. W naszym mieście służył tylko rok. Później podjął studia w Rzymie.

W 1996 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie św. Krzyża. Biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej mianował go papież Benedykt XVI. Był nim ponad 14 lat. Na stanowisku biskupa polowego zastąpił bp. Józefa Guzdka.