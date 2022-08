Boskie życie i boski biznes w Dębicy! Monika Sroczyńska

25 sierpnia 2022r. w Dębicy odbędzie się kolejna Gala Boskiego Biznesu organizowana przez Fundację Boskie Skrzydła. Towarzyszyć jej będzie konferencja "Ludzie wokół Ciebie to skarb do odkrycia - co o nich wiesz, a co powinnaś jeszcze wiedzieć? Odkrywamy tajemnice networkingu.”