Bliżej koleją do pracy i szkoły. Nowy przystanek Mielec Południowy na trasie Dębica - Padew

Dodatkowy punkt dostępu do kolei zwiększy możliwości komunikacyjne. Łatwiejsze będą codzienne przejazdy koleją do pracy, szkoły, a także te okazjonalne. Ułatwienia w dostępie do kolei, to także zysk dla środowiska.

- Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym i dlatego realizujemy projekty, które przybliżają do obywateli transport zbiorowy. Dzieje się tak w transporcie samochodowym, gdzie dofinansowujemy przewozy autobusowe realizowane przez samorządy, a także w transporcie kolejowym, gdzie odbudowujemy linie kolejowe oraz budujemy nowe przystanki. Dzięki temu coraz więcej osób może korzystać z kolei, która jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem transportu - zaznacza wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na nowym przystanku Mielec Południowy przygotowany będzie wysoki peron, ułatwiający podróżnym wsiadanie do pociągów. Będą wiaty, ławki i tablice informacyjne. Lepszy dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Wyposażenie peronu w ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a, zwiększy komfort podróżnym niewidomym i niedowidzącym.