Bilet kolejowy z Dębicy do Rzeszowa w pakiecie z biletem na autobus w stolicy Podkarpacia

Strefowy bilet miesięczny będzie uprawniał do przejazdów pociągami uruchamianymi przez POLREGIO oraz środkami komunikacji miejskiej organizowanymi przez ZTM w Rzeszowie.

- Bilet strefowy w ramach oferty „Zintegrowany Bilet Pociąg + Autobus” będzie umożliwiał realizowanie przejazdów pociągami REGIO na obszarze ograniczonym stacjami Dębica, Przeworsk, Kolbuszowa, Strzyżów, który jest podzielony na 4 strefy kolejowe oraz środkami komunikacji miejskiej na całej sieci obsługiwanej przez ZTM Rzeszów - informuje Jan Prawelski, przedstawiciel podkarpackiego oddziału Polregio.

Ze wspólnej oferty „Zintegrowanego Biletu Pociąg + Autobus” będzie można skorzystać na podstawie biletu normalnego oraz ulgowego dla osób uprawnionych do korzystania z ulgi ustawowej w wymiarze.

Z 49% ulgi będą mogły korzystać dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej niż do 24. roku życia. Z kolei 51% zniżka będzie przysługiwać studentom szkół wyższych i słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26. roku życia oraz doktoraantom do ukończenia 35. roku życia.