Bezpłatne badania spirometryczne już 23 stycznia w Dębicy. Zadbaj o płuca razem z Fundacją NEUCA dla Zdrowia

Przewlekły kaszel, odkrztuszanie wydzieliny, duszność i nawracające stany zapalne to niepokojące symptomy schorzenia dróg oddechowych. Osoby, które doświadczają wymienionych problemów zdrowotnych szczególnie powinny kontrolować zdrowie swoich płuc. Wychodząc temu naprzeciw Fundacja NEUCA dla Zdrowia oferuje bezpłatne badania spirometryczne. Na trasie Spirobusa znajduje się Dębica, gdzie już 23 stycznia, przy ul. Krakowskiej 94E, będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne.

Mobilna przychodnia umożliwia Fundacji NEUCA dla Zdrowia dotarcie z profilaktyką chorób układu oddechowego do czterdziestu lokalizacji w całej Polsce. Pomiar spirometryczny, który będzie oferowany pacjentom odwiedzającym Spirobus, jest podstawowym i najczęściej stosowanym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego. Główne czynniki negatywnie wpływające na zdrowie płuc i przyczyniające się do rozwoju wielu chorób układu oddechowego to zanieczyszczone powietrze i palenie papierosów.

– Zdrowie płuc powinny mieć na uwadze osoby z różnych grup wiekowych i różnych warstw społecznych. Nie należy bagatelizować niepokojących objawów, gdyż profilaktyka i wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szansę na skuteczne leczenie. Dodatkowo, niezmiennie płuca są narządem, który najczęściej jest obciążony w przypadku infekcji SARS-CoV-2 – mówi Justyna Kołtońska z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.