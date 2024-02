Bezpłatne badania profilaktyczne 40 Plus dla mieszkańców Dębicy

W dniach 10-11 lutego na dębickim Rynku, w autobusie profilaktycznym, będzie można wykonać bezpłatnie badania.

Sprawdzane będzie stężenie cholesterolu oraz glukozy i kwasu moczowego we krwi. Zostaną także przeprowadzone pomiary masy ciała, wzrostu i obliczony wskaźnik BMI. Dodatkowo u mężczyzn badany będzie PSA (antygen swoisty dla prostaty całkowity).

Aby wziąć udział w akcji, należy zadzwonić pod numer tel. 517 194 743 lub przyjść do autobusu profilaktycznego w godzinach 6:30-10:00 od 10 do 11 lutego. Będzie on zaparkowany na dębickim Rynku.

Na badaniach należy przyjść na czczo z próbką moczu i kału. Należy również zabrać ze sobą dowód osobisty.